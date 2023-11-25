На півдні росіяни зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще висока – ЗСУ

На півдні російські загарбники зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти окупантів все ще висока. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Російські окупанти здаються в полон – вчора три особи вибрали життя. Противник зменшив кількість авіаударів, але активність його піхоти все ще висока", – написав він.

На напрямку окупанти завдали чотири авіаудари, провели 50 боєзіткнень та здійснили 912 артилерійських обстрілів, зазначив командувач.

На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці стійко тримають оборону, зауважив Тарнавський.

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Без успіху загарбники вели наступальні дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Там Сили оборони відбили 30 атак.

Загальні втрати росіян на напрямку – 502 окупантів, знищено 24 одиниці військової техніки: один танк, чотири бойові бронемашини, чотири артилерійські системи, 12 безпілотників та три автомобілі, ще 21 одиницю техніки пошкоджено, пише командувач.

На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, підсумував він.

25 листопада командувач повідомив, що на півдні Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" та ліквідували 675 російських окупантів за добу.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що у районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

З ночі на 25 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА. Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Дивіться також: Авдіївський коксохім: ЗСУ показали, який вигляд має завод, врятували прапор "Шахтаря" – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.