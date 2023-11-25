На юге россияне снизили количество авиаударов, но активность пехоты все еще высока – ВСУ

На юге российские захватчики уменьшили количество авиаударов, но активность пехоты оккупантов все еще высока. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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"Российские оккупанты сдаются в плен – вчера три человека выбрали жизнь. Противник уменьшил количество авиаударов, но активность его пехоты все еще высока", – написал он.

На направлении оккупанты нанесли четыре авиаудара, провели 50 боестолкновений и совершили 912 артиллерийских обстрелов, отметил командующий.

На Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы стойко удерживают оборону, отметил Тарнавский.

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Без успеха захватчики вели наступательные действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Там Силы обороны отразили 30 атак.

Общие потери россиян на направлении – 502 оккупантов, уничтожены 24 единицы военной техники : один танк, четыре боевых бронемашины, четыре артиллерийские системы, 12 беспилотников и три автомобиля, еще 21 единица техники повреждена, пишет командующий.

На Мелитопольском направлении идет наступательная операция, подытожил он.

25 ноября командующий сообщил, что на юге Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и ликвидировали 675 российских оккупантов в сутки.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

С ночи на 25 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА. Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

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