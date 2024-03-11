На півночі окупанти почали скидати з дронів суміш, яка спричиняє пожежі – ДПСУ

Фото: ДПСУ

У Чернігівській області російські окупаційні війська почали використовувати безпілотники із запалювальною сумішшю, яка спричиняє пожежі. Про це повідомили у Північному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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"Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю", – написали прикордонники.

У ДПСУ розповіли, що в одній з прикордонних громад у Чернігівській області прикордонники побачили, як загарбники скинули зі свого дрона невідомий предмет, який після удару об землю загорівся.

Втім, розгорітися пожежі завадили.

На північному напрямку фронту росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Президент Зеленський провів засідання Ставки, там обговорили будівництво фортифікацій. Завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.

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