На севере оккупанты начали сбрасывать с дронов смесь, вызывающую пожары – ГПСУ

Пока неизвестно, какую зажигательную смесь и в каком количестве используют россияне

Фото: ГПСУ

В Черниговской области российские оккупационные войска начали использовать беспилотники с зажигательной смесью, вызывающей пожары. Об этом сообщили в Северном региональном управлении Госпогранслужбы.

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"Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили опробовать даже беспилотники с зажигательной смесью", – написали пограничники.

В ГПСУ рассказали, что в одной из пограничных общин в Черниговской области пограничники увидели, как захватчики сбросили со своего дрона неизвестный предмет, который после удара о землю загорелся.

Впрочем, разгореться пожару помешали.

На северном направлении фронта россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Президент Зеленский провел заседание Ставки, там обсудили строительство фортификаций. Задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 километров.

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