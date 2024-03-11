На севере оккупанты начали сбрасывать с дронов смесь, вызывающую пожары – ГПСУ
В Черниговской области российские оккупационные войска начали использовать беспилотники с зажигательной смесью, вызывающей пожары. Об этом сообщили в Северном региональном управлении Госпогранслужбы.
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"Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили опробовать даже беспилотники с зажигательной смесью", – написали пограничники.
В ГПСУ рассказали, что в одной из пограничных общин в Черниговской области пограничники увидели, как захватчики сбросили со своего дрона неизвестный предмет, который после удара о землю загорелся.
Впрочем, разгореться пожару помешали.
- На северном направлении фронта россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
- Президент Зеленский провел заседание Ставки, там обсудили строительство фортификаций. Задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 километров.
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