На Полтавщині понад 900 людей залишилися без світла через російський обстріл
Російські війська ввечері 7 травня атакували дронами Полтавський район. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника понад 900 абонентів залишилися без електроенергії. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Когут зазначив, що аварійне відключення електроенергії сталося через падіння уламків БпЛА. Він також додав, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Також очільник Полтавської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
- Ввечері 6 травня Росія атакувала Запоріжжя дронами. У місті пожежі, під завалами перебувають люди. Станом на ранок 7 травня повідомлялося, що двох людей витягли з-під завалів, загалом постраждали чотири особи.
- Вранці 7 травня Росія вдарила балістикою та БпЛА по Києву і Бучі, двоє загиблих.