На Полтавщині понад 900 людей залишилися без світла через російський обстріл

Відключення електроенергії (Фото: depositphotos)

Російські війська ввечері 7 травня атакували дронами Полтавський район. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника понад 900 абонентів залишилися без електроенергії. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Когут зазначив, що аварійне відключення електроенергії сталося через падіння уламків БпЛА. Він також додав, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Також очільник Полтавської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.