В Полтавской области более 900 человек остались без света из-за российских обстрелов
Отключение электроэнергии (Фото: depositphotos)

Российские войска вечером 7 мая атаковали дронами Полтавский район. В результате падения обломков сбитого беспилотника более 900 абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Когут отметил, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за падения обломков БпЛА. Он также добавил, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Также глава Полтавской ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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