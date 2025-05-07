В Полтавской области более 900 человек остались без света из-за российских обстрелов
Российские войска вечером 7 мая атаковали дронами Полтавский район. В результате падения обломков сбитого беспилотника более 900 абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Когут отметил, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за падения обломков БпЛА. Он также добавил, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Также глава Полтавской ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
- Вечером 6 мая Россия атаковала Запорожье дронами. В городе пожары, под завалами находятся люди. По состоянию на утро 7 мая сообщалось, что двое человек были извлечены из-под завалов, в общей сложности пострадали четыре человека.
- Утром 7 мая Россия ударила баллистикой и БпЛА по Киеву и Буче, двое погибших.