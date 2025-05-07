В Полтавской области более 900 человек остались без света из-за российских обстрелов

Отключение электроэнергии (Фото: depositphotos)

Российские войска вечером 7 мая атаковали дронами Полтавский район. В результате падения обломков сбитого беспилотника более 900 абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Когут отметил, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за падения обломков БпЛА. Он также добавил, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Также глава Полтавской ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.