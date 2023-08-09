На півдні Сили оборони мали успіх у районі трьох населених пунктів – Міноборони

На південному напрямку українські війська наступають й досягли успіху в районі трьох населених пунктів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

"У напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомила Маляр.

Заступниця голови Міноборони повідомила, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Сєверного, Новомихайлівки та Старомайорського.

"Наші бійці не залишають ворогові шансу на просування та повернення втрачених позицій", – написала Маляр.

У Міноборони повідомили, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у Синьківці Харківської області та вийти на Куп'янськ.

4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони і вийшли на проміжну.

Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.

Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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