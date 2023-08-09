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На півдні Сили оборони мали успіх у районі трьох населених пунктів – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 12:45
На півдні Сили оборони мали успіх у районі трьох населених пунктів – Міноборони - Фото
Ганна Маляр (Скриншот відео)

На південному напрямку українські війська наступають й досягли успіху в районі трьох населених пунктів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

"У напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомила Маляр.

На півдні Сили оборони мали успіх у районі трьох населених пунктів – Міноборони

На півдні Сили оборони мали успіх у районі трьох населених пунктів – Міноборони

Заступниця голови Міноборони повідомила, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Сєверного, Новомихайлівки та Старомайорського.

"Наші бійці не залишають ворогові шансу на просування та повернення втрачених позицій", – написала Маляр.

У Міноборони повідомили, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у Синьківці Харківської області та вийти на Куп'янськ.

  • 4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони і вийшли на проміжну.
  • Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
  • Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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Наталія Медведєва
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