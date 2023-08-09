UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На юге Силы обороны имели успех в районе трех населенных пунктов – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 12:45
На юге Силы обороны имели успех в районе трех населенных пунктов – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Скриншот видео)

На южном направлении украинские войска наступают и достигли успеха в районе трех населенных пунктов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"В направлении Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщила Маляр.

На юге Силы обороны имели успех в районе трех населенных пунктов – Минобороны

На юге Силы обороны имели успех в районе трех населенных пунктов – Минобороны

Замглавы Минобороны сообщила, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское.

"Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций", – написала Маляр.

В Минобороны сообщили, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в Синьковке Харьковской области и выйти на Купянск.

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
  • Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
  • Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

Читайте также: Контрнаступление на Запорожье. США: Никто не скажет, каким будет результат. Не так быстро

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениеАнна Малярзапорожское направление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 