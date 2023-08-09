На юге Силы обороны имели успех в районе трех населенных пунктов – Минобороны
На южном направлении украинские войска наступают и достигли успеха в районе трех населенных пунктов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"В направлении Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщила Маляр.
Замглавы Минобороны сообщила, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское.
"Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций", – написала Маляр.
В Минобороны сообщили, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в Синьковке Харьковской области и выйти на Купянск.
- 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
- Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
- Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.
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