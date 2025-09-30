"Надскладна операція". Україна евакуювала 57 людей із сектору Гази
Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ евакуювали 57 людей із сектору Гази. Про це повідомила пресслужба ГУР.
"30 вересня 2025 року за дорученням президента України команда ГУР та МЗС здійснила надскладну операцію з евакуації групи наших громадян із сектора Гази, де критично погіршилась безпекова ситуація", – розповіли у відомстві.
За даними ГУР, у результаті місії, проведеної в умовах підвищеного ризику, з Гази було врятовано 57 людей:
→ 48 громадян України – 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків;
→ дев'ять палестинців ― членів сімей українських громадян.
Літак із ними вже приземлився в аеропорту Кишинева – з молдовської столиці евакуйовані вирушать до України на автобусах, розповіли в розвідці.
Там же наводять контакти, якими громадяни України можуть скористатися для отримання допомоги від держави: Посольство України в Ізраїлі -(+972) 54 667 67 82, а також цілодобова гаряча лінія МЗС за номером +38-044-238-16-57.
- У червні МЗС та воєнна розвідка евакуйовували громадян України та інших держав з Ізраїлю та Ірану під час гарячої фази конфлікту двох країн.
- 29 вересня Білий дім опублікував мирний план президента США Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю та угруповання ХАМАС у секторі Гази.
