МЗС та воєнна розвідка евакуювали з Ірану 31 громадянина України – фото

Евакуація з Ірану (Фото: ГУР)

На тлі посилення напруженості на Близькому Сході з Ірану евакуювали 31 громадянина України, зокрема 14 дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Евакуацію здійснили воєнна розвідка спільно з Міністерством закордонних справ за дорученням президента Володимира Зеленського.

Серед евакуйованих – п’ять чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. За сприяння міжнародних партнерів евакуацію здійснили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

Евакуйована з Ірану українка розповіла, що почувалася в Тегерані незахищеною, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет і люди не розуміли, що відбувається.

В ГУР зазначили, що це – завершальний етап комплексної операції ГУР і МЗС в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

23 червня ГУР повідомляло, що з Ізраїлю евакуювали 176 людей. В рамках операції вдалося повернути додому 133 українці, а разом із ними також громадян Молдови, Латвії, Азербайджану та США.

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що загалом були врятовані 164 українці. Він подякував всім, хто був залучений до роботи: дипломатам, партнерам, екіпажам літаків, а також послам України – Юрію Гусєву в Азербайджані та Євгену Корнійчуку в Ізраїлі.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану.

Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю почався ввечері 13 червня і тривав трохи більше ніж годину. Тегеран спрямував близько 150 ракет у дві хвилі.

Протягом 10 днів Іран та Ізраїль обмінювалися ударами, а в ніч проти 24 червня Трамп заявив про досягнення перемир'я, але вже вранці ізраїльська армія повідомила, що Іран запустив ракети по країні.

Згодом Трамп заявив, що перемир'я почало діяти. Приблизно за годину армія Ізраїлю знову повідомила, що Іран запустив ракети.