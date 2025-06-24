МЗС та воєнна розвідка евакуювали з Ірану 31 громадянина України – фото
На тлі посилення напруженості на Близькому Сході з Ірану евакуювали 31 громадянина України, зокрема 14 дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Евакуацію здійснили воєнна розвідка спільно з Міністерством закордонних справ за дорученням президента Володимира Зеленського.
Серед евакуйованих – п’ять чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. За сприяння міжнародних партнерів евакуацію здійснили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.
Евакуйована з Ірану українка розповіла, що почувалася в Тегерані незахищеною, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет і люди не розуміли, що відбувається.
В ГУР зазначили, що це – завершальний етап комплексної операції ГУР і МЗС в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.
23 червня ГУР повідомляло, що з Ізраїлю евакуювали 176 людей. В рамках операції вдалося повернути додому 133 українці, а разом із ними також громадян Молдови, Латвії, Азербайджану та США.
Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що загалом були врятовані 164 українці. Він подякував всім, хто був залучений до роботи: дипломатам, партнерам, екіпажам літаків, а також послам України – Юрію Гусєву в Азербайджані та Євгену Корнійчуку в Ізраїлі.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану.
- Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю почався ввечері 13 червня і тривав трохи більше ніж годину. Тегеран спрямував близько 150 ракет у дві хвилі.
- Протягом 10 днів Іран та Ізраїль обмінювалися ударами, а в ніч проти 24 червня Трамп заявив про досягнення перемир'я, але вже вранці ізраїльська армія повідомила, що Іран запустив ракети по країні.
- Згодом Трамп заявив, що перемир'я почало діяти. Приблизно за годину армія Ізраїлю знову повідомила, що Іран запустив ракети.