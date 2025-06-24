МЗС та воєнна розвідка евакуювали з Ірану 31 громадянина України – фото
Евакуація з Ірану (Фото: ГУР)

На тлі посилення напруженості на Близькому Сході з Ірану евакуювали 31 громадянина України, зокрема 14 дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Евакуацію здійснили воєнна розвідка спільно з Міністерством закордонних справ за дорученням президента Володимира Зеленського.

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Серед евакуйованих – п’ять чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. За сприяння міжнародних партнерів евакуацію здійснили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

Евакуйована з Ірану українка розповіла, що почувалася в Тегерані незахищеною, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет і люди не розуміли, що відбувається.

В ГУР зазначили, що це – завершальний етап комплексної операції ГУР і МЗС в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

23 червня ГУР повідомляло, що з Ізраїлю евакуювали 176 людей. В рамках операції вдалося повернути додому 133 українці, а разом із ними також громадян Молдови, Латвії, Азербайджану та США.

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що загалом були врятовані 164 українці. Він подякував всім, хто був залучений до роботи: дипломатам, партнерам, екіпажам літаків, а також послам України – Юрію Гусєву в Азербайджані та Євгену Корнійчуку в Ізраїлі.

МЗС та воєнна розвідка евакуювали з Ірану 31 громадянина України – фото
Фото: ГУР
МЗС та воєнна розвідка евакуювали з Ірану 31 громадянина України – фото
Фото: ГУР
МЗС та воєнна розвідка евакуювали з Ірану 31 громадянина України – фото
Фото: ГУР
МЗС та воєнна розвідка евакуювали з Ірану 31 громадянина України – фото
Фото: ГУР
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