МИД и военная разведка эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины – фото
На фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке из Ирана эвакуировали 31 гражданина Украины, в том числе 14 детей. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Эвакуацию провели военная разведка совместно с Министерством иностранных дел по поручению президента Владимира Зеленского.
Среди эвакуированных – пять мужчин, 12 женщин и 14 детей. При содействии международных партнеров эвакуацию провели транзитом через территорию Азербайджана в Молдову. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.
Эвакуированная из Ирана украинка рассказала, что чувствовала себя в Тегеране незащищенной, ведь ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же исчез интернет, и люди не понимали, что происходит.
В ГУР отметили, что это завершающий этап комплексной операции ГУР и МИД в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности.
23 июня ГУР сообщало, что из Израиля эвакуировали 176 человек. В рамках операции удалось вернуть домой 133 украинца, а вместе с ними также граждан Молдовы, Латвии, Азербайджана и США.
Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в общей сложности были спасены 164 украинца. Он поблагодарил всех, кто был привлечен к работе: дипломатов, партнеров, экипажи самолетов, а также послов Украины – Юрия Гусева в Азербайджане и Евгения Корнийчука в Израиле.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана.
- Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть больше часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны.
- В течение 10 дней Иран и Израиль обменивались ударами, а в ночь на 24 июня Трамп заявил о достижении перемирия, но уже утром израильская армия сообщила, что Иран запустил ракеты по стране.
- Впоследствии Трамп заявил, что перемирие начало действовать. Приблизительно через час армия Израиля снова сообщила, что Иран запустил ракеты.