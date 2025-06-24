МИД и военная разведка эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины – фото
Эвакуация из Ирана (Фото: ГУР)

На фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке из Ирана эвакуировали 31 гражданина Украины, в том числе 14 детей. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Эвакуацию провели военная разведка совместно с Министерством иностранных дел по поручению президента Владимира Зеленского.

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Среди эвакуированных – пять мужчин, 12 женщин и 14 детей. При содействии международных партнеров эвакуацию провели транзитом через территорию Азербайджана в Молдову. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.

Эвакуированная из Ирана украинка рассказала, что чувствовала себя в Тегеране незащищенной, ведь ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же исчез интернет, и люди не понимали, что происходит.

В ГУР отметили, что это завершающий этап комплексной операции ГУР и МИД в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности.

23 июня ГУР сообщало, что из Израиля эвакуировали 176 человек. В рамках операции удалось вернуть домой 133 украинца, а вместе с ними также граждан Молдовы, Латвии, Азербайджана и США.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в общей сложности были спасены 164 украинца. Он поблагодарил всех, кто был привлечен к работе: дипломатов, партнеров, экипажи самолетов, а также послов Украины – Юрия Гусева в Азербайджане и Евгения Корнийчука в Израиле.

МИД и военная разведка эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины – фото
Фото: ГУР
МИД и военная разведка эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины – фото
Фото: ГУР
МИД и военная разведка эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины – фото
Фото: ГУР
МИД и военная разведка эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины – фото
Фото: ГУР
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