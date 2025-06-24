МИД и военная разведка эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины – фото

Эвакуацию более 30 украинцев провели транзитом через территорию Азербайджана в Молдову

Эвакуация из Ирана (Фото: ГУР)

На фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке из Ирана эвакуировали 31 гражданина Украины, в том числе 14 детей. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Эвакуацию провели военная разведка совместно с Министерством иностранных дел по поручению президента Владимира Зеленского.

Среди эвакуированных – пять мужчин, 12 женщин и 14 детей. При содействии международных партнеров эвакуацию провели транзитом через территорию Азербайджана в Молдову. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.

Эвакуированная из Ирана украинка рассказала, что чувствовала себя в Тегеране незащищенной, ведь ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же исчез интернет, и люди не понимали, что происходит.

В ГУР отметили, что это завершающий этап комплексной операции ГУР и МИД в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности.

23 июня ГУР сообщало, что из Израиля эвакуировали 176 человек. В рамках операции удалось вернуть домой 133 украинца, а вместе с ними также граждан Молдовы, Латвии, Азербайджана и США.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в общей сложности были спасены 164 украинца. Он поблагодарил всех, кто был привлечен к работе: дипломатов, партнеров, экипажи самолетов, а также послов Украины – Юрия Гусева в Азербайджане и Евгения Корнийчука в Израиле.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана.

Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть больше часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны.

В течение 10 дней Иран и Израиль обменивались ударами, а в ночь на 24 июня Трамп заявил о достижении перемирия, но уже утром израильская армия сообщила, что Иран запустил ракеты по стране.

Впоследствии Трамп заявил, что перемирие начало действовать. Приблизительно через час армия Израиля снова сообщила, что Иран запустил ракеты.