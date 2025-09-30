"Сверхсложная операция". Украина эвакуировала 57 человек из сектора Газа

Украинская разведка и дипломатическое ведомство спасло 48 граждан Украины и девять палестинцев – членов их семей

Фото: ГУР

Главное управление разведки и Министерство иностранных дел эвакуировали 57 человек из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"30 сентября 2025 года по поручению президента Украины команда ГУР и МИД осуществила сложнейшую операцию по эвакуации группы наших граждан из сектора Газа, где критически ухудшилась ситуация с безопасностью", – рассказали в ведомстве.

По данным ГУР, в результате миссии, проведенной в условиях повышенного риска, из Газы было спасено 57 человек:

→ 48 граждан Украины – 16 детей, 14 женщин, 18 мужчин;

→ девять палестинцев – членов семей украинских граждан.

Самолет с ними уже приземлился в аэропорту Кишинева – из молдовской столицы эвакуированные отправятся в Украину на автобусах, рассказали в разведке.

Там же приводят контакты, которыми граждане Украины могут воспользоваться для получения помощи от государства: Посольство Украины в Израиле -(+972) 54 667 67 82, а также круглосуточная горячая линия МИД по номеру +38-044-238-16-57.

