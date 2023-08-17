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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн у військкома з Дніпра

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 20:15
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн у військкома з Дніпра - Фото
Анатолій Пікало (Скриншот)

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про виявлення ознак незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн в ексначальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікала. НАЗК промоніторило спосіб життя колишнього військкома і проаналізувало його декларацію.

Зазначається, що в декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг НАЗК встановив, що його батько впродовж останніх чотирьох років набув майна на 7,8 млн грн:

→ дві квартири в Дніпрі (1 776 000 грн та 698 950 грн);
→ автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT (359 700 грн);
→ автомобіль FORD RANGER (780 000 грн);
→ автомобіль AUDI А6 (1 875 000 грн);
→ автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 (1 300 000 грн).

За даними НАЗК, батько військкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1,1 млн грн, сформованим коштом його власної готівки. У липні 2023 року ця фірма купила частку торговельного комплексу в Дніпропетровській області вартістю 1,15 млн грн.

У НАЗК наголосили, що розмір всіх набутих активів перевищує розмір законно отриманих батьком військкома доходів на майже 6 млн грн, тому "вочевидь, вони були придбані за дорученням самого військкома та завдяки коштам, законність джерел яких не підтверджена".

Також у НАЗК повідомили, що минулого року дружина військкома отримала в подарунок від свого батька $65 000 – той їх нібито "накопичив упродовж трудової діяльності". Однак сумарний законний дохід батька за все життя значно менший, наголосили у НАЗК.

Сам ексначальник Дніпропетровського ТЦК СП у 2021 році також придбав кілька об’єктів нерухомості на 168 300 грн: дві земельні ділянки і будинок.

1 серпня у Пікала проходили обшуки: дивіться фото і відео.

Сам він після обшуків заперечував всі звинувачення і заявив, що вимагає вибачень від правоохоронців:

Оксана Житнюк
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