НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн у военкома из Днепра

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило об обнаружении признаков незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн у экс-начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикало. НАПК промониторило образ жизни бывшего военкома и проанализировало его декларацию.

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Отмечается, что в декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов. Однако мониторинг НАПК установил, что его отец за последние четыре года приобрел имущества на 7,8 млн грн:

→ две квартиры в Днепре (1 776 000 грн и 698 950 грн);

→ автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT (359 700 грн);

→ автомобиль FORD RANGER (780 000 грн);

→ автомобиль AUDI А6 (1 875 000 грн);

→ автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 (1 300 000 грн).

По данным НАПК, отец военкома также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом в 1,1 млн грн, сформированным за счет его собственной налички. В июле 2023 года эта фирма купила часть торгового комплекса в Днепропетровской области стоимостью 1,15 млн грн.

В НАПК подчеркнули, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом военкома доходов почти на 6 млн грн, поэтому "очевидно, они были приобретены по поручению самого военкома и за счет средств, законность источников которых не подтверждена".

Также в НАПК сообщили, что в прошлом году жена военкома получила в подарок от своего отца $65 000 – тот их якобы "накопил в течение трудовой деятельности". Однако суммарный законный доход отца за всю жизнь значительно меньше, отметили в НАПК.

Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК СП в 2021 году также приобрел несколько объектов недвижимости на 168 300 грн: два земельных участка и дом.

1 августа у Пикало проходили обыски: смотрите фото и видео.

Сам он после обысков отрицал все обвинения и заявил, что требует извинений от правоохранителей:

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов. Сегодня был подписан соответствующий указ о введении в действие решения СНБО.

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