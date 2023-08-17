НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн у военкома из Днепра
Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило об обнаружении признаков незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн у экс-начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикало. НАПК промониторило образ жизни бывшего военкома и проанализировало его декларацию.
Отмечается, что в декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов. Однако мониторинг НАПК установил, что его отец за последние четыре года приобрел имущества на 7,8 млн грн:
→ две квартиры в Днепре (1 776 000 грн и 698 950 грн);
→ автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT (359 700 грн);
→ автомобиль FORD RANGER (780 000 грн);
→ автомобиль AUDI А6 (1 875 000 грн);
→ автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 (1 300 000 грн).
По данным НАПК, отец военкома также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом в 1,1 млн грн, сформированным за счет его собственной налички. В июле 2023 года эта фирма купила часть торгового комплекса в Днепропетровской области стоимостью 1,15 млн грн.
В НАПК подчеркнули, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом военкома доходов почти на 6 млн грн, поэтому "очевидно, они были приобретены по поручению самого военкома и за счет средств, законность источников которых не подтверждена".
Также в НАПК сообщили, что в прошлом году жена военкома получила в подарок от своего отца $65 000 – тот их якобы "накопил в течение трудовой деятельности". Однако суммарный законный доход отца за всю жизнь значительно меньше, отметили в НАПК.
Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК СП в 2021 году также приобрел несколько объектов недвижимости на 168 300 грн: два земельных участка и дом.
1 августа у Пикало проходили обыски: смотрите фото и видео.
Сам он после обысков отрицал все обвинения и заявил, что требует извинений от правоохранителей:
- 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов. Сегодня был подписан соответствующий указ о введении в действие решения СНБО.
Комментарии