Нардеп: Закон про мобілізацію пройшов перевірку на відповідність Конституції

Ігор Копитін заявив LIGA.net, що президент тепер може підписати закон, ветувати або відправити його на допрацювання

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Закон про мобілізацію пройшов процедури, які засвідчують його відповідність Конституції, тепер його доля залежить від "політичної волі" президента Володимира Зеленського. Про це LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

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"Закон про мобілізацію успішно пройшов всі процедури, отримавши висновки ГНЕУ щодо його конституційності, а також був підписаний головою Верховної Ради", – сказав він.

ДОВІДКА ГНЕУ — Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, яке займається проведенням наукової експертизи законопроєктів, зокрема щодо:



→ оцінки їх концептуального рівня; правової, економічної, соціальної доцільності прийняття закону;

→ відповідності Конституції;

→ міжнародним договорам України;

→ відповідності сучасному рівню наукових знань, принципам і засадам державної політики;

→ прогнозування наслідків їх прийняття. ГНЕУ — Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, яке займається проведенням наукової експертизи законопроєктів, зокрема щодо:→ оцінки їх концептуального рівня; правової, економічної, соціальної доцільності прийняття закону;→ відповідності Конституції;→ міжнародним договорам України;→ відповідності сучасному рівню наукових знань, принципам і засадам державної політики;→ прогнозування наслідків їх прийняття.

Тепер, за словами Копитіна, майбутнє закону залежить від "політичної волі" президента, якому 16 квітня передали закон на підписання.

"Він може підписати, ветувати або відправити законопроєкт на доопрацювання. Жоден з цих трьох сценаріїв виключати не можна", – пояснив нардеп.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що після того, як закон набуде чинності, військовозобов'язаним протягом 60 днів слід буде оновити військово-облікові дані та мати при собі відповідні документи, виходячи на вулицю.

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