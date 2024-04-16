Нардеп: Закон о мобилизации прошел проверку на соответствие Конституции

Игорь Копытин заявил LIGA.net, что президент теперь может подписать закон, ветировать или отправить его на доработку

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Закон о мобилизации прошел процедуры, подтверждающие его соответствие Конституции, теперь его судьба зависит от "политической воли" президента Владимира Зеленского. Об этом LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

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"Закон о мобилизации успешно прошел все процедуры, получив выводы ГНЭУ о его конституционности, а также был подписан главой Верховной Рады", - сказал он.

СПРАВКА ГНЕУ – Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, которое занимается проведением научной экспертизы законопроектов, в частности, на предметы:



→ оценки их концептуального уровня; правовой, экономической, социальной целесообразности принятия закона;

→ соответствия Конституции;

→ международным договорам Украины;

→ соответствия современному уровню научных знаний, принципам и основам государственной политики;

→ прогнозирование последствий их принятия. ГНЕУ – Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, которое занимается проведением научной экспертизы законопроектов, в частности, на предметы:оценки их концептуального уровня; правовой, экономической, социальной целесообразности принятия закона;соответствия Конституции;международным договорам Украины;соответствия современному уровню научных знаний, принципам и основам государственной политики;прогнозирование последствий их принятия.

Теперь, по словам Копытина, будущее закона зависит от "политической воли" президента, которому 16 апреля передали закон на подписание.

"Он может подписать, ветировать или отправить законопроект на доработку. Ни один из этих трех сценариев исключать нельзя", – пояснил нардеп.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что после вступления закона в силу военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить военно-учетные данные и иметь при себе соответствующие документы, выходя на улицу.

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