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Наступ ЗСУ дуже обдуманий, головний удар може бути й восени — ексглава Генштабу Британії

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 07:31
Наступ ЗСУ дуже обдуманий, головний удар може бути й восени — ексглава Генштабу Британії - Фото
Марк Карлтон-Сміт (Фото: LIGA.net)

Колишній голова Генерального штабу Великої Британії Марк Карлтон-Сміт назвав наступ Збройних Сил України "дуже обдуманим та точним". Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, наступ саме такий, яким він його очікував побачити як військовий професіонал.

"Він дуже обдуманий, дуже точний, обережний щодо життів ваших солдатів і військових можливостей. Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використати. І це не може відбуватися швидко", — сказав Карлтон-Сміт.

Він зазначив, що очікує постійного поступового прогресу, частинами.

"Дуже цілеспрямована робота, яка займе певний час. Це не те, що завершиться вирішальним чином. Я не думаю, що це станеться обов'язково цього літа. Але це створить умови для битви восени", — заявив генерал.

Воєначальник наголосив, що необхідно створити умови для моменту, коли Україна вирішить використати свої стратегічні резерви.

"Я не здивуюся, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент за часом і місцем для розгортання таких сил і засобів", — резюмував він.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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війнаВелика БританіяВалерій Залужнийнаступмарк карлтон-сміт
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