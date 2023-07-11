Наступление ВСУ обдуманное, главный удар может быть и осенью — экс-глава Генштаба Британии

Бывший глава Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит назвал наступление Вооруженных Сил Украины "очень обдуманным и точным". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, наступление именно такое, каким он его ожидал увидеть как военный профессионал.

"Оно очень обдуманно, очень точно, осторожно в отношении жизней ваших солдат и военных возможностей. Вы не желаете атаковать российскую оборону в местах, где она наиболее защищена. Но пытаетесь определить и выявить российские слабости, которые вы могли бы гораздо успешнее использовать. И это не может происходить быстро", — сказал Карлтон-Смит.

Он отметил, что ожидает постоянного постепенного прогресса, по частям.

"Очень целенаправленная работа, которая займет определенное время. Это не то, что завершится решающим образом. Я не думаю, что это произойдет обязательно этим летом. Но это создаст условия для поля сражения осенью", — заявил генерал.

Военачальник подчеркнул, что необходимо создать условия для момента, когда Украина решит использовать свои стратегические резервы.

"Я не удивлюсь, если генерал Залужный еще не определился с тем, когда наступит оптимальный момент по времени и месту для развертывания такого рода сил и средств", — резюмировал он.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.