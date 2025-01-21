Наступного дня після інавгурації Трампа Сі Цзіньпін поговорив з Путіним по відео
Лідер Китаю Сі Цзіньпін 21 січня провів відеорозмову з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляють державне інформаційне агентство КНР Xinhua та пресслужба Кремля.
Зазначається, що під час розмови Сі висловив готовність спільно з Росією підняти двосторонні відносини на новий рівень. Він наголосив на важливості збереження стабільності та стійкості партнерства між країнами, щоб "протидіяти зовнішнім викликам".
Путін підкреслив, що співпраця між Москвою та Пекіном ґрунтується на "спільних національних інтересах і єдиному баченні принципів відносин між великими державами".
- Розмова відбулася наступного дня після інавгурації Дональда Трампа.
- 12 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня.
- 13 грудня CBS News писало, що лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа.
- 6 січня 2025 року Трамп заявив, що він і лідер Китаю спілкувалися через представників. А 17 січня стало відомо, що вони провели телефонну розмову.