Наступного дня після інавгурації Трампа Сі Цзіньпін поговорив з Путіним по відео

Лідер КНР та російський диктатор наголосили на важливості співпраці, щоб "протидіяти зовнішнім викликам"

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: ЕРА/MAXIM SHIPENKOV)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 21 січня провів відеорозмову з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляють державне інформаційне агентство КНР Xinhua та пресслужба Кремля.

Зазначається, що під час розмови Сі висловив готовність спільно з Росією підняти двосторонні відносини на новий рівень. Він наголосив на важливості збереження стабільності та стійкості партнерства між країнами, щоб "протидіяти зовнішнім викликам".

Путін підкреслив, що співпраця між Москвою та Пекіном ґрунтується на "спільних національних інтересах і єдиному баченні принципів відносин між великими державами".