На следующий день после инаугурации Трампа Си Цзиньпин поговорил с Путиным по видео
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА/MAXIM SHIPENKOV)

Лидер Китая Си Цзиньпин 21 января провел видеоразговор с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщают государственное информационное агентство КНР Xinhua и пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время разговора Си выразил готовность совместно с Россией поднять двусторонние отношения на новый уровень. Он отметил важность сохранения стабильности и устойчивости партнерства между странами, чтобы "противодействовать внешним вызовам".

Путин подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином основывается на "общих национальных интересах и едином видении принципов отношений между великими государствами".

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