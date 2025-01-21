На следующий день после инаугурации Трампа Си Цзиньпин поговорил с Путиным по видео

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА/MAXIM SHIPENKOV)

Лидер Китая Си Цзиньпин 21 января провел видеоразговор с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщают государственное информационное агентство КНР Xinhua и пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что во время разговора Си выразил готовность совместно с Россией поднять двусторонние отношения на новый уровень. Он отметил важность сохранения стабильности и устойчивости партнерства между странами, чтобы "противодействовать внешним вызовам".

Путин подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином основывается на "общих национальных интересах и едином видении принципов отношений между великими государствами".

Разговор состоялся на следующий день после инаугурации Дональда Трампа.

12 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.

13 декабря CBS News писало, что лидер Китая не приедет на инаугурацию Трампа.

6 января 2025 года Трамп заявил, что он и лидер Китая общались через представителей. А 17 января стало известно, что они провели телефонный разговор.