На следующий день после инаугурации Трампа Си Цзиньпин поговорил с Путиным по видео
Лидер Китая Си Цзиньпин 21 января провел видеоразговор с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщают государственное информационное агентство КНР Xinhua и пресс-служба Кремля.
Отмечается, что во время разговора Си выразил готовность совместно с Россией поднять двусторонние отношения на новый уровень. Он отметил важность сохранения стабильности и устойчивости партнерства между странами, чтобы "противодействовать внешним вызовам".
Путин подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином основывается на "общих национальных интересах и едином видении принципов отношений между великими государствами".
- Разговор состоялся на следующий день после инаугурации Дональда Трампа.
- 12 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.
- 13 декабря CBS News писало, что лидер Китая не приедет на инаугурацию Трампа.
- 6 января 2025 года Трамп заявил, что он и лидер Китая общались через представителей. А 17 января стало известно, что они провели телефонный разговор.