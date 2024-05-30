Нацгвардія: Окупанти намагаються витіснити українських військових з позицій під Липцями

Руслан Музичук заявив LIGA.net, що окупанти наступають з напрямків населених пунктів Глибоке та Мороховець

Липці (Фото: Суспільне)

Російські окупаційні війська продовжують штурмувати в напрямку Липців на Харківському напрямку, намагаючись витіснити українських військових з позицій. Про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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"У зоні відповідальності бригади противник намагається продовжувати наступ в районі населеного пункту Липці з метою витіснення військових із зайнятих позицій. Веде наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Мороховець", – заявив він.

Росіяни йдуть малими штурмовими групами, залучаючи техніку лише в окремих випадках.

Також відбуваються бої в районі Вовчанська, ситуація залишається під контролем українських військових. За словами Музичука, легше за все окупантів вистежити вночі, оскільки вдень вони добре маскуються під лісисту місцевість.

Фронт на Харківщині (Карта: DeepState)

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях.

Волошин заявив, що, користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – щоб прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.

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