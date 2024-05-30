Нацгвардія: Окупанти намагаються витіснити українських військових з позицій під Липцями
Російські окупаційні війська продовжують штурмувати в напрямку Липців на Харківському напрямку, намагаючись витіснити українських військових з позицій. Про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.
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"У зоні відповідальності бригади противник намагається продовжувати наступ в районі населеного пункту Липці з метою витіснення військових із зайнятих позицій. Веде наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Мороховець", – заявив він.
Росіяни йдуть малими штурмовими групами, залучаючи техніку лише в окремих випадках.
Також відбуваються бої в районі Вовчанська, ситуація залишається під контролем українських військових. За словами Музичука, легше за все окупантів вистежити вночі, оскільки вдень вони добре маскуються під лісисту місцевість.
- У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 28 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин зазначив, що для ударів по місту Вовчанськ російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек", окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях.
- Волошин заявив, що, користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – щоб прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.
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