Нацгвардия: Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с позиций под Липцами

Руслан Музычук заявил LIGA.net, что оккупанты наступают с направлений населенных пунктов Глубокое и Мороховец

Липцы (Фото: Суспильне)

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать в направлении Липцев на Харьковском направлении, пытаясь вытеснить украинских военных с позиций. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"В зоне ответственности бригады противник пытается продолжать наступление в районе населенного пункта Липцы с целью вытеснения военных с занятых позиций. Ведет наступательные действия по направлениям населенных пунктов Глубокое и Мороховец", – заявил он.

Россияне идут малыми штурмовыми группами, используя технику только в редких случаях.

Также проходят бои в районе Волчанска, ситуация остается под контролем украинских военных. По словам Музычука, легче всего оккупантов выследить ночью, поскольку днем они хорошо маскируются под лесистую местность.

Фронт в Харьковской области (Карта: DeepState)

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

28 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях.

Волошин заявил, что, пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.

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