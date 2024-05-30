Нацгвардия: Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с позиций под Липцами
Российские оккупационные войска продолжают штурмовать в направлении Липцев на Харьковском направлении, пытаясь вытеснить украинских военных с позиций. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
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"В зоне ответственности бригады противник пытается продолжать наступление в районе населенного пункта Липцы с целью вытеснения военных с занятых позиций. Ведет наступательные действия по направлениям населенных пунктов Глубокое и Мороховец", – заявил он.
Россияне идут малыми штурмовыми группами, используя технику только в редких случаях.
Также проходят бои в районе Волчанска, ситуация остается под контролем украинских военных. По словам Музычука, легче всего оккупантов выследить ночью, поскольку днем они хорошо маскируются под лесистую местность.
- В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 28 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин отметил, что для ударов по городу Волчанск российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Солнцепек", оккупанты "полностью завязли" в уличных боях.
- Волошин заявил, что, пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.
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