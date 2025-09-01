"Ніколи в житті не почувався краще". Трамп відповів на чутки про свою смерть
Президент США Дональд Трамп відповів на чутки про свою "смерть", які виникли на фоні його відсутності на публіці. Керівник Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social, що він "ніколи в житті не почувався краще".
Після цього Трамп уже опублікував понад 40 дописів у соцмережі. Серед них – критика демократів, обговорення виборчих законів і згадування про "фейкові новини".
У липні на фотографіях Трампа помітили незначні синці на тильній стороні його долоні.
Згодом Білий дім опублікував службову записку лікаря, в якій заявили, що у Трампа виявили хронічне захворювання – венозну недостатність, поширену серед людей старших за 70 років.
На тлі цього було проведено комплексне обстеження, включно з діагностичними судинними дослідженнями.
Синці ж на руках пояснили "незначним подразненням м’яких тканин від частого рукостискання та вживання аспірину".
- У квітні у Білому домі оголосили, що Трамп пройшов щорічний медогляд і "залишається у чудовому стані здоров'я".
Коментарі (0)