"Ніколи в житті не почувався краще". Трамп відповів на чутки про свою смерть

Керівник Штатів відповів на чутки про свою смерть новим дописом у соцмережі Truth Social

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп відповів на чутки про свою "смерть", які виникли на фоні його відсутності на публіці. Керівник Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social, що він "ніколи в житті не почувався краще".

Після цього Трамп уже опублікував понад 40 дописів у соцмережі. Серед них – критика демократів, обговорення виборчих законів і згадування про "фейкові новини".

У липні на фотографіях Трампа помітили незначні синці на тильній стороні його долоні.

Згодом Білий дім опублікував службову записку лікаря, в якій заявили, що у Трампа виявили хронічне захворювання – венозну недостатність, поширену серед людей старших за 70 років.

На тлі цього було проведено комплексне обстеження, включно з діагностичними судинними дослідженнями.

Синці ж на руках пояснили "незначним подразненням м’яких тканин від частого рукостискання та вживання аспірину".