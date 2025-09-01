"Никогда в жизни не чувствовал себя лучше". Трамп ответил на слухи о своей смерти

Руководитель Штатов ответил на слухи о своей смерти новой заметкой в соцсети Truth Social

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп ответил на слухи о своей "смерти", которые возникли на фоне его отсутствия на публике. Руководитель Штатов написал в своей соцсети Truth Social, что он "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".

После этого Трамп уже опубликовал более 40 сообщений в соцсети. Среди них – критика демократов, обсуждение избирательных законов и упоминание о "фейковых новостях".

В июле на фотографиях Трампа заметили незначительные синяки на тыльной стороне его ладони.

Впоследствии Белый дом опубликовал служебную записку врача, в которой заявили, что у Трампа обнаружили хроническое заболевание – венозную недостаточность, распространенную среди людей старше 70 лет.

На фоне этого было проведено комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования.

Синяки же на руках объяснили "незначительным раздражением мягких тканей от частых рукопожатий и употребления аспирина".