"Втрати ворога були колосальні". Комбриг 80 ОДШБр розповів про перші дні боїв на Курщині

За словами військового, росіяни майже не мають переваг над ЗСУ на своїй території

Павло Розлач (Фото: 80 ОДШБр)

Командир 80 окремої десантно-штурмової бригади Павло Розлач із позивним Ведмідь розповів подробиці перших днів Курської операції. За його словами, в перші дні вторгнення на російську територію ворог зазнавав великих втрат, передає Новинарня.

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"Як тільки росіяни десь зупинялися – одразу туди прилітав "Хаймарс", чи два, чи три, чи п’ять. Втрати в противника були колосальні перший тиждень. Потім вони вже їздили по одній машині, а не колонами", – розповів командир.

Розлач розповів, що найбільшою проблемою на початку було те, що не працювали термінали Starlink, а також погано ловили мобільний зв'язок та інтернет. І якщо з першим зв'язківці вже справилися, то друге питання залишається проблемою для Збройних Сил і значно знижує технічні можливості. Однак, за словами комбрига, більше переваг у ворога на власній території немає. Українські військові сильніші в артилерії та засобах ураження дронів, зокрема "Орланів".

За словами комбрига, у Курській області росіяни не створили потужної лінії оборони. Були присутні певні загородження та траншеї, але серед солдатів була "мішанина" зі строковиків, прикордонників і на деяких ділянках – бійців 810 бригади морпіхів Чорноморського флоту. Крім цього, у ворога було замало операторів FPV-дронів та самих БпЛА, артилерії – солдати тікали з поля бою.

Через недостатню оборону бійцям роти 2 батальйону 80 ОДШБр вдалося за два дні до офіційного початку спецоперації (4 серпня) перетнути кордон у Курській області та сидіти в безпосередній близькості до ворожого блокпоста. Як тільки побачили червону ракету – сигнал на атаку – одразу захопили російський блокпост. За словами Розлача, все відбувалося досить стрімко.

Він також зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка веде бойові дії на території ядерної держави.

"Ми діємо на території ядерної держави. Ніхто у світі ще не нападав на ядерну державу... Все враховувати треба. Звичайно, політичне керівництво та верхній штаб враховують глобальні та стратегічні речі. Але для нас, для бригади, нічого не змінюється: поле бою, ліс, місцевість, рельєф", – каже він.

З початку Курської операції бійцям 80 ОДШБр вдалося ліквідувати близько 800 російських солдатів, а поранити близько 750, в полон взяли 130 осіб, серед яких і підполковники, і "ахматівці", і строковики.

Станом на 27 вересня у Курській області силами бригади знищено 10 складів з боєкомплектом, близько сотні ворожих автомобілів, мінімум 14 броньованих машин. Захоплено 10 танків, а також пошкоджено чи знищено 51 артилерійську систему.