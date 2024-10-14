Уничтожали HIMARS целые колонны. Комбриг 80 ОДШБр рассказал о первых днях боев под Курском

По словам военного, у россиян почти нет преимуществ над ВСУ на своей территории

Павел Розлач (Фото: 80 ОДШБр)

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Павел Розлач с позывным "Медведь" рассказал подробности первых дней Курской операции. По его словам, Украина стала первой страной в мире, ведущей боевые действия на территории ядерного государства, передает Новинарня.

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"Мы действуем на территории ядерного государства. Никто в мире еще не нападал на ядерное государство... Все учитывать надо. Конечно, политическое руководство и верхний штаб учитывают глобальные и стратегические вещи. Но для нас, для бригады, ничего не меняется: поле боя, лес, местность, рельеф", — говорит он.

По словам комбрига, в Курской области россияне не создали мощную линию обороны. Были определенные заграждения и траншеи, но среди солдат была "мешанина" из срочников, пограничников и на некоторых участках – бойцов 810 бригады морпехов Черноморского флота. Кроме этого, у врага было мало операторов FPV-дронов и самих БпЛА, артиллерии – солдаты бежали с поля боя.

Из-за недостаточной обороны бойцы роты 2 батальона 80 ОДШБр смогли за два дня до официального начала спецоперации (4 августа) пересечь границу в Курской области и сидеть в непосредственной близости от вражеского блокпоста.

"Нам помогли группы Сил спецопераций: провели эту группу маленькими группками, по шесть человек. Заводили два дня, потом два дня группа сидела в полном составе, потому что дождь ушел, и мы ждали, пока высохнет почва, чтобы не буксовать. И когда уже ушла красная ракета – сигнал на атаку – наша рота захватила блокпост... Все происходило довольно стремительно", — рассказывает Розлач.

По его словам, самой большой проблемой в начале было то, что не работали терминалы Starlink, а также плохо ловили мобильную связь и интернет. И если с первым связисты уже справились, то второй вопрос остается проблемой для Вооруженных Сил и значительно снижает технические возможности.

Однако, по словам комбрига 80 ОДШБр, больше преимуществ у врага на собственной территории нет. Украинские военные сильнее в артиллерии и средствах поражения дронов, в частности "Орланов".

В начале Курской операции враг стягивал подкрепление целыми колоннами, по которым ВСУ били ракетными установками HIMARS – ограничений на применение ракет не было, отмечает военный. По словам комбрига, бойцам 80 ОДШБр удалось ликвидировать около 800 российских солдат, а ранить около 750, в плен взяли 130 человек, среди которых и подполковники, и ахматовцы, и срочники.

По состоянию на 27 сентября в Курской области силами бригады уничтожены 10 складов с боекомплектом, около сотни вражеских автомобилей, минимум 14 бронированных машин. Захвачены 10 танков, а также повреждены или уничтожены 51 артиллерийская система.