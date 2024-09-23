ВСУ показали, как совершили новый прорыв на границе с Курской областью – видео
Военные 49-й бригады прорубили проходы в российских заграждениях на границе – и обеспечили проход наступающих украинских сил вглубь Курской области. Соответствующее видео опубликовало само подразделение.
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Боевую работу проделали защитники из 49-й инженерно-штурмовой бригады Сил поддержки ВСУ.
Уже второй раз за месяц они проделывают проходы в комбинированных заграждениях на российской границе, отмечают в сообщении.
Так, боевые инженеры пробили проходы в минных полях и заграждениях в Курской области – и этим обеспечили проход для наступающих украинских сил, сообщили в подразделении.
На видео показан подрыв российских мин, а также то, как с помощью спецтехники военные пробивают проход через зубы дракона (бетонные пирамиды для противодействия бронетехнике) и колючую проволоку.
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