Военные 49-й бригады прорубили проходы в российских заграждениях на границе – и обеспечили проход наступающих украинских сил вглубь Курской области. Соответствующее видео опубликовало само подразделение.

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Боевую работу проделали защитники из 49-й инженерно-штурмовой бригады Сил поддержки ВСУ.

Уже второй раз за месяц они проделывают проходы в комбинированных заграждениях на российской границе, отмечают в сообщении.

Так, боевые инженеры пробили проходы в минных полях и заграждениях в Курской области – и этим обеспечили проход для наступающих украинских сил, сообщили в подразделении.

На видео показан подрыв российских мин, а также то, как с помощью спецтехники военные пробивают проход через зубы дракона (бетонные пирамиды для противодействия бронетехнике) и колючую проволоку.

Ранее бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады десантно-штурмовых войск заявили о прорыве еще одного участка российской границы.

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