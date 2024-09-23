Військові 49 бригади прорубали проходи у російських загородженнях на кордоні – і забезпечили прохід для наступу українських сил вглиб Курської області. Відповідне відео опублікував сам підрозділ.

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Бойову роботу виконали захисники з 49 інженерно-штурмової бригади Сил підтримки ЗСУ.

Уже вдруге за місяць вони пророблюють проходи у комбінованих загородженнях на російському кордоні, зазначають у повідомленні.

Так, бойові інженери пробили проходи у мінних полях та загородженнях у Курській області – і цим забезпечили прохід для наступу українських сил, повідомили у підрозділі.

На відео показано підрив російських мін, а також те, як за допомогою спецтехніки військові пробивають прохід через "зуби дракона" (бетонні піраміди для протидії бронетехніці) та колючий дріт.

Раніше бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади десантно-штурмових військ заявили про прорив ще однієї ділянки російського кордону.

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