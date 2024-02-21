NYT пише про "сотні" полонених українців в Авдіївці. У ЗСУ заявили, що це "повна брехня"

Авдіївка (Фото - 3 ОШБр)

У ЗСУ спростували інформацію американського видання The New York Times про "сотні" українських військових, що нібито потрапили в полон РФ під час операції з виведення Сил оборони з Авдіївки. Начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що журналісти NYT розповсюдили російський наратив, і ця інформація не відповідає дійсності.

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20 лютого видання NYT опублікувало матеріал про те, що "сотні" українських військовослужбовців могли бути захоплені в полон окупантів або зникли безвісти під час відступу з Авдіївки.

Журналісти написали, що "двоє солдатів, які знають про відступ" озвучили їм свої "підрахунки" – нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. Неназвані "західні офіційні особи" сказали NYT, що цей діапазон "здається точним".

Лиховій, коментуючи матеріал, сказав: "Нас неприємно вразила, м’яко кажучи, ця публікація, тому що ми давали свій коментар із цього приводу <…> Не знаю, свідомо чи мимохіть, але автори NYT поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування. Ті джерела, на які вони посилаються, вони абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж".

Він наголосив, що ЗСУ не приховували і не заперечували, що після виведення військ з Авдіївки "деяка частина" захисників не вийшла на зв’язок.

Лиховій зазначив, що Росія, зазнавши суттєвих втрат у Авдіївці, тепер поширює фейки, які підхоплюють деякі світові ЗМІ.

"Ці заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена", – заявив Лиховій.

Він нагадав про події у Маріуполі, коли відбувався вихід українських військових з Азовсталі. Тоді російська пропаганда розповсюджувала відео виходу сотень бійців і показала їх роззброєння. Наразі ж подібних кадрів не було, тож Лиховій заявив, що це "повна брехня" з російської сторони.

"Так, полонені є, але їхня кількість обчислюється в жодному випадку не сотнями", – додав речник ЗСУ.

17 лютого Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.

Речник ЗСУ Лиховій закликав не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу з Авдіївки. Він запевнив, що йдеться не про великі масштаби.

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