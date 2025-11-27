NYT: Щоб продавити швидку мирну угоду, Дрісколл попередив Європу про накопичення Росією ракет

За оцінками Штатів, якщо раніше РФ виготовляла ракети й одразу била, то наразі здатна накопичувати, що може становити загрозу і для Європи

Міністр армії США Ден Дрісколл, просуваючи "мирний план" Штатів, попередив європейців, що Росія накопичує ракети. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на двох неназваних західних чиновників.

Як пише американська газета, Дрісколл використав зростання загрози з боку Москви як спосіб "продати швидку мирну угоду, невигідну для України".

"Це було суворе попередження для скептично налаштованої аудиторії західних дипломатів, які зібралися минулого тижня в Києві, щоб послухати, як адміністрація Трампа презентує свій дружній до Росії мирний план для України", – йдеться у публікації.

Москва запускала по Україні ракети в міру виробництва, але тепер Росія створює достатньо, щоб накопичити зростальний арсенал далекобійної зброї, заявив Дрісколл.

За словами співрозмовників NYT, натяки були очевидними – необхідне швидке врегулювання через зростання ракетної загрози, що може завдати нищівного удару Україні й поширитися за її кордони.

Західні чиновники, які були присутні на зустрічі з Дрісколлом, назвали нарощування російських військ тривожним і сказали NYT, що його попередження "знайшло відгук".

У матеріалі йдеться, що оцінка США про те, що Москва накопичує ракети, підтверджується даними української армії та розрахунками аналітиків. Вони стверджують, що Росія може використати свої арсенали для руйнування і без того пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Удари РФ можуть скоротити запаси українських ракет протиповітряної оборони і зробити такі райони, як Київ, уразливими.

Росія також може погрожувати ракетними або дронними атаками іншим європейським країнам.

За даними української військової розвідки, до червня 2025-го Росія розширила промислові потужності, накопичуючи близько 2900 крилатих і балістичних ракет на рік. Йдеться про балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові "Кинжали" та крилаті "Калібри", а також протикорабельні ракети, які Росія перепрофілювала для ударів по наземних цілях.