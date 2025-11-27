NYT: Чтобы продавить быструю мирную сделку, Дрисколл предупредил Европу о накоплении Россией ракет

По оценкам Штатов, если раньше РФ изготавливала ракеты и сразу била, то сейчас способна накапливать, что может представлять угрозу и для Европы

Дэн Дрисколл в Киеве (Фото: Рустем Умеров / Telegram)

Министр армии США Дэн Дрисколл, продвигая "мирный план" Штатов, предупредил европейцев, что Россия накапливает ракеты. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух неназванных западных чиновников.

Как пишет американская газета, Дрисколл использовал растущую угрозу со стороны Москвы как способ "продать быстрое мирное соглашение, невыгодное для Украины".

"Это было суровое предупреждение для скептически настроенной аудитории западных дипломатов, собравшихся на прошлой неделе в Киеве, чтобы послушать, как администрация Трампа представляет свой дружественный к России мирный план для Украины", – сказано в публикации.

Москва запускала по Украине ракеты по мере производства, но теперь Россия изготавливает достаточно, чтобы накопить растущий арсенал дальнобойного оружия, заявил Дрисколл.

По словам собеседников NYT, намеки были очевидными – необходимо быстрое урегулирование из-за роста ракетной угрозы, что может нанести сокрушительный удар по Украине и распространиться за ее границы.

Западные чиновники, присутствовавшие на встрече с Дрисколлом, назвали наращивание российских войск тревожным и сказали NYT, что его предупреждение "нашло отклик".

В материале сказано, что оценка США о том, что Москва накапливает ракеты, подтверждается данными украинской армии и расчетами аналитиков. Они утверждают, что Россия может использовать свои арсеналы для разрушения и без того поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Удары РФ могут сократить запасы украинских ракет противовоздушной обороны и сделать такие районы, как Киев, уязвимыми.

Россия также может угрожать ракетными или дронными атаками другим европейским странам.

По данным украинской военной разведки, к июню 2025-го Россия расширила промышленные мощности, накапливая около 2900 крылатых и баллистических ракет в год. Речь идет о баллистических ракетах "Искандер", гиперзвуковых "Кинжалах" и крылатых "Калибрах", а также противокорабельных ракетах, которые Россия перепрофилировала для ударов по наземным целям.