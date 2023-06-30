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Обіцяв німцю статус біженця за $50 000. З'явилися подробиці справи нардепа Алексєєва

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30.06.2023, 15:11
Обіцяв німцю статус біженця за $50 000. З'явилися подробиці справи нардепа Алексєєва - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

Представники Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР на брифінгу розповіли подробиці справи нардепа Сергія Алексєєва від партії Європейська солідарність, який нібито за $50 000 обіцяв громадянину Німеччини надати статус біженця на території України.

За даними слідства, Алексєєв, який очолює підкомітет з питань діяльності органів правопорядку у комітеті Ради з питань правоохоронної діяльності, нібито скористався необізнаністю іноземця у законодавстві України, коли пропонував йому за $50 000 допомогти уникнути екстрадиції.

"Нардеп розповідав потерпілому, що начебто має зв’язки в різних органах влади та судових органах. Гроші призначалися за нібито розв'язання питання про надання іноземцю статусу біженця на території України", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що нардепа викрито при передаванні йому другої частини коштів в розмірі $30 000. Попередньо він отримав ще $20 000.

За словами заступника голови СБУ Сергія Наумюка, перша розмова, де нардеп запропонував свої "послуги" іноземцю, відбулася 1 червня. 17 червня він нібито отримав першу частину "винагороди" – $20 000.

Згодом, каже Наумюк, Алексєєв нібито повідомив, що потрібні ще кошти для розв'язання питання в суді першої інстанції. 29 червня він отримав другий "транш".

Раніше Євросолідарність заявляла про нібито продовження спрямованих провокацій і тиску на її представників.

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  • 9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.
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  • 5 червня Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.

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Мілана Головань
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судєвросолідарністьшахрайствоСергій Алексєєв
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