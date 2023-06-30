Обещал немцу статус беженца за $50 000. Появились подробности дела нардепа Алексеева
Представители Офиса генпрокурора, СБУ и ГБР на брифинге рассказали подробности дела нардепа Сергея Алексеева от партии Европейская солидарность, который якобы за $50 000 обещал гражданину Германии предоставить статус беженца на территории Украины.
По данным следствия, Алексеев, возглавляющий подкомитет по деятельности органов правопорядка в комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности, якобы воспользовался неосведомленностью иностранца в законодательстве Украины, когда предлагал ему за $50 000 помочь избежать экстрадиции.
"Нардеп рассказывал пострадавшему, что якобы имеет связи в разных органах власти и судебных органах. Деньги предназначались за якобы решение вопроса о предоставлении иностранцу статуса беженца на территории Украины", – говорится в сообщении.
Правоохранители утверждают, что нардеп разоблачен при передаче ему второй части средств в размере $30 000. Предварительно он получил еще $20 000.
По словам заместителя главы СБУ Сергея Наумюка, первый разговор, где нардеп предложил свои "услуги" иностранцу, состоялся 1 июня. 17 июня он якобы получил первую часть "вознаграждения" – $20 000.
Впоследствии, говорит Наумюк, Алексеев якобы сообщил, что нужны еще средства для решения вопроса в суде первой инстанции. 29 июня он получил второй "транш".
Ранее Евросолидарность заявляла о якобы продолжении направленных провокаций и давлении на ее представителей.
Исполняющий обязанности заместителя директора ГБР Александр Удовиченко во время брифинга заявил, что ГБР будет просить суд избрать Алексееву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.
- 9 февраля 2022 года НАБУ сообщило, что разоблачило депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.
- Схемы сообщили, что Трубицын выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГНСУ на основании письма от главы ГУР. В разведке подтвердили. Содействовать выезду просили в Силах спецопераций.
- 5 июня Трубицина объявлен в международный розыск.
Читайте также: ДТП с депутатом Киевсовета. Арьева составила мандат – фото
Комментарии