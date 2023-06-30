Обещал немцу статус беженца за $50 000. Появились подробности дела нардепа Алексеева

Представители Офиса генпрокурора, СБУ и ГБР на брифинге рассказали подробности дела нардепа Сергея Алексеева от партии Европейская солидарность, который якобы за $50 000 обещал гражданину Германии предоставить статус беженца на территории Украины.

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По данным следствия, Алексеев, возглавляющий подкомитет по деятельности органов правопорядка в комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности, якобы воспользовался неосведомленностью иностранца в законодательстве Украины, когда предлагал ему за $50 000 помочь избежать экстрадиции.

"Нардеп рассказывал пострадавшему, что якобы имеет связи в разных органах власти и судебных органах. Деньги предназначались за якобы решение вопроса о предоставлении иностранцу статуса беженца на территории Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что нардеп разоблачен при передаче ему второй части средств в размере $30 000. Предварительно он получил еще $20 000.

По словам заместителя главы СБУ Сергея Наумюка, первый разговор, где нардеп предложил свои "услуги" иностранцу, состоялся 1 июня. 17 июня он якобы получил первую часть "вознаграждения" – $20 000.

Впоследствии, говорит Наумюк, Алексеев якобы сообщил, что нужны еще средства для решения вопроса в суде первой инстанции. 29 июня он получил второй "транш".

Ранее Евросолидарность заявляла о якобы продолжении направленных провокаций и давлении на ее представителей.

Исполняющий обязанности заместителя директора ГБР Александр Удовиченко во время брифинга заявил, что ГБР будет просить суд избрать Алексееву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

9 февраля 2022 года НАБУ сообщило, что разоблачило депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.

Схемы сообщили, что Трубицын выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГНСУ на основании письма от главы ГУР. В разведке подтвердили. Содействовать выезду просили в Силах спецопераций.

5 июня Трубицина объявлен в международный розыск.

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