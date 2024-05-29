Одна з країн ЄС замовила у Rheinmetall боєприпаси для Skynex – ця ППО є в України

За даними Rheinmetall, загальна вартість замовлення — сотні мільйонів євро

Комплекс ППО Skynex (Фото: Rheinmetall)

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони Skynex від неназваної європейської держави. Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну.

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За даними Rheinmetall, європейська країна замовила 35-мм боєприпаси AHEAD для системи протиповітряної оборони Skynex. Загальна вартість замовлення — сотні мільйонів євро.

"Буде виготовлено шестизначну кількість снарядів. Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря", — зазначила пресслужба концерну.

У Rheinmetall зазначили, що Skynex базується на гарматній системі протиповітряної оборони і тому особливо підходить для захисту на близьких дистанціях, де керовані ракети не можуть бути ефективними.

Крім того, використання програмованих боєприпасів значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет. Після пострілу на 35-мм снаряди неможливо вплинути навіть із допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

29 квітня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, куди, зокрема, ввійшли два ЗРК Skynex із боєприпасами.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.

25 травня президент заявив, що надання Україні семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та ухвалення США рішення про передавання винищувачів F-16 буде практичним підсумком липневого саміту НАТО.

28 травня стало відомо, що Нідерланди планують у короткий термін зібрати зенітно-ракетний комплекс Patriot й подарувати його Україні, а також закликають долучитися й інші країни, які мають на озброєнні цю систему протиповітряної оборони.

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