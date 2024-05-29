Одна из стран ЕС заказала у Rheinmetall боеприпасы для Skynex – эта ПВО есть у Украины

По данным Rheinmetall, общая стоимость заказа – сотни миллионов евро

Комплекс ПВО Skynex (Фото: Rheinmetall)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на сотни тысяч боеприпасов для системы противовоздушной обороны Skynex от неназванного европейского государства. Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

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По данным Rheinmetall, европейская страна заказала 35-мм боеприпасы AHEAD для системы противовоздушной обороны Skynex. Общая стоимость заказа – сотни миллионов евро.

"Будет изготовлено шестизначное количество снарядов. Система Skynex усиливает защиту вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха", – отметила пресс-служба концерна.

В Rheinmetall отметили, что Skynex базируется на пушечной системе противовоздушной обороны и поэтому особенно подходит для защиты на близких дистанциях, где управляемые ракеты не могут быть эффективными.

Кроме того, использование программируемых боеприпасов значительно дешевле, чем аналогичные системы на основе управляемых ракет. После выстрела на 35-мм снаряды невозможно повлиять даже с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

29 апреля Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, куда, в частности, вошли два ЗРК Skynex с боеприпасами.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.

25 мая президент заявил, что предоставление Украине семи зенитно-ракетных комплексов Patriot и принятие США решения о передаче истребителей F-16 будет практическим итогом июльского саммита НАТО.

28 мая стало известно, что Нидерланды планируют в короткие сроки собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot и подарить его Украине, а также призывают присоединиться и другие страны, имеющие на вооружении эту систему противовоздушной обороны.

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