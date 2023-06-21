Окупанти у Генічеську шлють колаборантам інструкції з евакуації під час прориву ЗСУ – Генштаб

Російські окупанти у Генічеську розсилають колаборантам інструкції щодо евакуації на випадок прориву Збройних Сил України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 21 червня.

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Як зазначається, російські окупанти активно поширюють інформацію про евакуацію на випадок прориву ЗСУ.

"Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS-повідомлення з докладними інструкціями та координатами точок евакуації, що, у свою чергу, викликає панічні настрої", – повідомляє Генштаб ЗСУ.

21 травня вночі ЗСУ завдали удару по окупованому Бердянську в Запорізькій області, імовірно ракетами Storm Shadow.

На початку червня ЗСУ вдарили по окупантах та колаборантах на Арабатській стрілці, біля Генічеська.

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