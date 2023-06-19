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З'явилися супутникові фото з Рикового, де палахкотіли та детонували боєприпаси росіян

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 23:58
З'явилися супутникові фото з Рикового, де палахкотіли та детонували боєприпаси росіян - Фото
Фото - Special Kherson Cat, Twitter

З'явилися кадри наслідків удару українських сил по складу боєприпасів росіян, яке вони розмістили у селищі Рикове біля тимчасово окупованого Генічеська. Фото, зроблені з супутника до та після удару, опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

18 червня в мережі з'явилася інформація та відео сильної пожежі з детонацією у Риковому. У Повітряних силах підтвердили, що там було знищено російський склад боєприпасів.

Супутникові фото за місяць і наступного дня після вибухів (натисніть, щоб збільшити):

З'явилися супутникові фото з Рикового, де палахкотіли та детонували боєприпаси росіян

З'явилися супутникові фото з Рикового, де палахкотіли та детонували боєприпаси росіян

  • Останніми тижнями в соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по інших тимчасово окупованих населених пунктах, зокрема Маріуполю, Бердянську та Луганську.

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Оксана Житнюк
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