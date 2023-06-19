Появились спутниковые фото из Рыково, где полыхали и детонировали боеприпасы россиян

Появились кадры последствий удара украинских сил по складу боеприпасов россиян, который они разместили в поселке Рыково возле временно оккупированного Геническа. Фото, сделанные со спутника до и после удара, опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

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18 июня в сети появилась информация и видео сильного пожара с детонацией в Рыково. В Воздушных силах подтвердили, что там был уничтожен российский склад боеприпасов.

Спутниковые фото за месяц и на следующий день после взрывов (нажмите, чтобы увеличить):

В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по другим временно оккупированным населенным пунктам, в частности Мариуполю, Бердянску и Луганску.

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