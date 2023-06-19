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Появились спутниковые фото из Рыково, где полыхали и детонировали боеприпасы россиян

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 23:58
Появились спутниковые фото из Рыково, где полыхали и детонировали боеприпасы россиян - Фото
Фото - Special Kherson Cat, Twitter

Появились кадры последствий удара украинских сил по складу боеприпасов россиян, который они разместили в поселке Рыково возле временно оккупированного Геническа. Фото, сделанные со спутника до и после удара, опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

18 июня в сети появилась информация и видео сильного пожара с детонацией в Рыково. В Воздушных силах подтвердили, что там был уничтожен российский склад боеприпасов.

Спутниковые фото за месяц и на следующий день после взрывов (нажмите, чтобы увеличить):

Появились спутниковые фото из Рыково, где полыхали и детонировали боеприпасы россиян

Появились спутниковые фото из Рыково, где полыхали и детонировали боеприпасы россиян

  • В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по другим временно оккупированным населенным пунктам, в частности МариуполюБердянску и Луганску.

Смотрите также: Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото

Оксана Житнюк
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войнаХерсонская областьГеническрыково
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