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Оккупанты в Геническе шлют коллаборантам инструкции по эвакуации при прорыве ВСУ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 07:18
Оккупанты в Геническе шлют коллаборантам инструкции по эвакуации при прорыве ВСУ – Генштаб - Фото
Геническ (Скриншот видео)

Российские оккупанты в Геническе рассылают коллаборантам инструкции по поводу эвакуации на случай прорыва Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 21 июня.

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Как отмечается, российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ.

"Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения", – сообщает Генштаб ВСУ.

  • 21 мая ночью ВСУ нанесли удар по оккупированному Бердянску в Запорожской области, предположительно ракетами Storm Shadow.
  • В начале июня ВСУ ударили по оккупантам и коллаборантам на Арабатской стрелке, возле Геническа.

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Наталья Медведева
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войнаГеническ
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