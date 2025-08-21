Орбан зреагував на удар по Мукачеву: Росію згадав, засудження немає

Прем'єр Угорщини лише заявив, що необхідно продовжувати переговірний процес

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на удар окупантів по українському місту Мукачево Закарпатської області, але не засудив країну-агресора Росію. Відповідний допис політик опублікував у своєму Facebook.

"На сьогоднішньому засіданні уряду ми розглянули наслідки російського ракетного удару по Мукачеву. Я доручив міністру внутрішніх справ підготувати лікарні в [містах] Дебрецені та Ньїредьгазі до приймання поранених. Дякувати Богу, цього не знадобилося", – заявив Орбан.

За його словами, міністр закордонних справ країни Петер Сійярто "провів переговори з представниками угорців Закарпаття, яким ми також запропонували допомогу угорського уряду". Про контакти з українською владою політик не згадує.

Водночас він не виступив із засудженням Росії за цей удар, а натомість написав: "Необхідно продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, та переговорний процес, ініційований президентом Трампом. Тільки мир!"

Раніше президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим через атаку РФ по Мукачево, але менш ніж за годину відреагував свій допис: замість "російський ракетний удар" там залишився просто "ракетний удар".