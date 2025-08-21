Орбан зреагував на удар по Мукачеву: Росію згадав, засудження немає
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на удар окупантів по українському місту Мукачево Закарпатської області, але не засудив країну-агресора Росію. Відповідний допис політик опублікував у своєму Facebook.
"На сьогоднішньому засіданні уряду ми розглянули наслідки російського ракетного удару по Мукачеву. Я доручив міністру внутрішніх справ підготувати лікарні в [містах] Дебрецені та Ньїредьгазі до приймання поранених. Дякувати Богу, цього не знадобилося", – заявив Орбан.
За його словами, міністр закордонних справ країни Петер Сійярто "провів переговори з представниками угорців Закарпаття, яким ми також запропонували допомогу угорського уряду". Про контакти з українською владою політик не згадує.
Водночас він не виступив із засудженням Росії за цей удар, а натомість написав: "Необхідно продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, та переговорний процес, ініційований президентом Трампом. Тільки мир!"
Раніше президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим через атаку РФ по Мукачево, але менш ніж за годину відреагував свій допис: замість "російський ракетний удар" там залишився просто "ракетний удар".
У ніч на 21 серпня, окупанти здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 40 ракет і 574 безпілотники.
Уперше за повномасштабну війну росіяни атакували Мукачево – 19 людей постраждало. У місті під удар потрапив американський завод Flex, який виготовляє електроніку.
Через атаку РФ у Львові одна людина загинула, двоє постраждали.
- Окрім цього, під час масованої атаки під ударом були інші західні області України. Також атаковано і промисловий об'єкт у Запоріжжі.
