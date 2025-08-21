Орбан отреагировал на удар по Мукачево: Россию упомянул, осуждения нет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на удар оккупантов по украинскому городу Мукачево Закарпатской области, но не осудил страну-агрессора Россию. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем Facebook.
"На сегодняшнем заседании правительства мы рассмотрели последствия российского ракетного удара по Мукачево. Я поручил министру внутренних дел подготовить больницы в [городах] Дебрецене и Ньиредьгазе к приему раненых. Слава Богу, этого не понадобилось", – заявил Орбан.
По его словам, министр иностранных дел страны Петер Сийярто "провел переговоры с представителями венгров Закарпатья, которым мы также предложили помощь венгерского правительства". О контактах с украинскими властями политик не упоминает.
В то же время он не выступил с осуждением России за этот удар, а вместо этого написал: "Необходимо продолжать усилия, направленные на достижение мира, и переговорный процесс, инициированный президентом Трампом. Только мир!"
Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим из-за атаки РФ по Мукачево, но менее чем через час отреагировал свое сообщение: вместо "российский ракетный удар" там остался просто "ракетный удар".
В ночь на 21 августа, оккупанты совершили массированную атаку по Украине, применив 40 ракет и 574 беспилотника.
Впервые за полномасштабную войну россияне атаковали Мукачево – 19 человек пострадали. В городе под удар попал американский завод Flex, который производит электронику.
Из-за атаки РФ во Львове один человек погиб, двое пострадали.
- Кроме этого, во время массированной атаки под ударом были другие западные области Украины. Также атакован и промышленный объект в Запорожье.
