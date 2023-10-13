Париж заборонив пропалестинські мітинги. Того самого дня довелося розганяти протест – фото

Франція запровадила заборону на пропалестинські мітинги з метою недопущення масових заворушень у країні, проте того самого дня поліції довелося розганяти відповідний протест із застосуванням сльозогінного газу та водометів. Про це повідомляє BBC.

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Учасники демонстрації вийшли на акцію протесту з багатьма палестинськими прапорами, нанесли фарбою напис "Свобода Палестині!" та "Ізраїль вбивця" на пам'ятник на площі Республіки у східній частині Парижа.

Французьким правоохоронцям довелося застосовувати відповідні засоби для припинення ходи.

12 жовтня Міністерство внутрішніх справ країни запровадило заборону на антиізраїльські демонстрації, побоюючись, що вони можуть вилитися в заворушення.

Раніше аналогічне рішення ухвалила міська влада Парижа. Глава відомства Жераль Дарманен погрожував депортацією іноземцям, які порушать заборону.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

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