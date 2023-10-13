Париж запретил пропалестинские митинги. В тот же день пришлось разгонять протест – фото

Франция ввела запрет на пропалестинские митинги с целью недопущения массовых беспорядков в стране, однако в тот же день полиции пришлось разгонять ответный протест с применением слезоточивого газа и водометов. Об этом сообщает BBC.

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Участники демонстрации вышли на акцию протеста со многими палестинскими флагами, нанесли краской надпись "Свобода Палестине!" и "Израиль убийца" на памятник на площади Республики в восточной части Парижа.

Французским правоохранителям пришлось применять соответствующие средства для прекращения шествия.

12 октября Министерство внутренних дел страны ввело запрет на антиизраильские демонстрации, опасаясь, что они могут вылиться в беспорядки.

Ранее аналогичное решение приняли городские власти Парижа. Глава ведомства Жераль Дарманен угрожал депортацией иностранцам, которые нарушат запрет.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начало полную блокаду сектора Газа.

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