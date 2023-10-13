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Париж запретил пропалестинские митинги. В тот же день пришлось разгонять протест – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 06:57
Париж запретил пропалестинские митинги. В тот же день пришлось разгонять протест – фото - Фото
Фото: ЕРА, TERESA SUAREZ

Франция ввела запрет на пропалестинские митинги с целью недопущения массовых беспорядков в стране, однако в тот же день полиции пришлось разгонять ответный протест с применением слезоточивого газа и водометов. Об этом сообщает BBC.

Участники демонстрации вышли на акцию протеста со многими палестинскими флагами, нанесли краской надпись "Свобода Палестине!" и "Израиль убийца" на памятник на площади Республики в восточной части Парижа.

Фото: ЕРА, TERESA SUAREZ

Французским правоохранителям пришлось применять соответствующие средства для прекращения шествия.

Фото: ЕРА, TERESA SUAREZ

12 октября Министерство внутренних дел страны ввело запрет на антиизраильские демонстрации, опасаясь, что они могут вылиться в беспорядки.

Фото: ЕРА, TERESA SUAREZ

Ранее аналогичное решение приняли городские власти Парижа. Глава ведомства Жераль Дарманен угрожал депортацией иностранцам, которые нарушат запрет.

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Милана Головань
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