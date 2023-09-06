Пентагон повідомив Росію про випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Міністерство оборони США повідомило Росію про заплановане в ніч проти 6 вересня випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без озброєння. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пет Райдер.

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Відомо, що запуск ракети відбудеться з Ванденберзької бази космічних сил США.

За словами Райдера, ці випробування були заплановані ще кілька років тому.

Райдер назвав випробування "рутинним" – воно має на меті перевірити ефективність і точність частини ядерної тріади США, що складається з балістичних ракет, атомних підводних човнів і стратегічних бомбардувальників.

"Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали повідомлення перед запуском, згідно з Гаазьким кодексом поведінки, й заздалегідь повідомили російський уряд відповідно до наших двосторонніх зобов’язань", – сказав він.

16 березня армія КНДР здійснила черговий випробувальний пуск неозброєної бойовим зарядом міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17".

Наприкінці березня Північна Корея провела випробування нового підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

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