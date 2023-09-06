RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пентагон повідомив Росію про випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 07:30
Пентагон повідомив Росію про випробування міжконтинентальної балістичної ракети - Фото
Пентагон (Фото: pixabay)

Міністерство оборони США повідомило Росію про заплановане в ніч проти 6 вересня випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без озброєння. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пет Райдер.

Відомо, що запуск ракети відбудеться з Ванденберзької бази космічних сил США.

За словами Райдера, ці випробування були заплановані ще кілька років тому.

Райдер назвав випробування "рутинним" – воно має на меті перевірити ефективність і точність частини ядерної тріади США, що складається з балістичних ракет, атомних підводних човнів і стратегічних бомбардувальників.

"Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали повідомлення перед запуском, згідно з Гаазьким кодексом поведінки, й заздалегідь повідомили російський уряд відповідно до наших двосторонніх зобов’язань", – сказав він.

  • 16 березня армія КНДР здійснила черговий випробувальний пуск неозброєної бойовим зарядом міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17".
  • Наприкінці березня Північна Корея провела випробування нового підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

Читайте також: Росія три години атакувала Одещину "шахедами", вбила людину. У Києві працює ППО

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ракетавипробуванняПатрік Райдер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 