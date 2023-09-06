Пентагон сообщил России об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США сообщило России о запланированном в ночь на 6 сентября испытании межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без вооружения. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Известно, что запуск ракеты состоится из Ванденбергской базы космических сил США.

По словам Райдера, эти испытания были запланированы еще несколько лет назад.

Райдер назвал испытание "рутинным", его цель – проверить эффективность и точность части ядерной триады США, состоящей из баллистических ракет, атомных подлодок и стратегических бомбардировщиков.

"Согласно стандартным процедурам, Соединенные Штаты направили сообщения перед запуском, согласно Гаагскому кодексу поведения и заранее сообщили российское правительство в соответствии с нашими двусторонними обязательствами", – сказал он.

16 марта армия КНДР совершила очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17.

В конце марта Северная Корея провела испытание нового подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Читайте также: Россия три часа атаковала Одесщину "шахедами", убила человека. В Киеве работает ПВО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.