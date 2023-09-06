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Пентагон сообщил России об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 07:30
Пентагон сообщил России об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты - Фото
Пентагон (Фото: pixabay)

Министерство обороны США сообщило России о запланированном в ночь на 6 сентября испытании межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без вооружения. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Известно, что запуск ракеты состоится из Ванденбергской базы космических сил США.

По словам Райдера, эти испытания были запланированы еще несколько лет назад.

Райдер назвал испытание "рутинным", его цель – проверить эффективность и точность части ядерной триады США, состоящей из баллистических ракет, атомных подлодок и стратегических бомбардировщиков.

"Согласно стандартным процедурам, Соединенные Штаты направили сообщения перед запуском, согласно Гаагскому кодексу поведения и заранее сообщили российское правительство в соответствии с нашими двусторонними обязательствами", – сказал он.

  • 16 марта армия КНДР совершила очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17.
  • В конце марта Северная Корея провела испытание нового подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие.

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Милана Головань
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