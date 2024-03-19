Пентагон запустив вебсайт із відстежування військової допомоги для України

Сторінка була запущена у координації з Офісом генерального інспектора Держдепартаменту та Агентством із міжнародного розвитку

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся в Пентагоні з міністром оборони Рустемом Умєровим, грудень 2023 року. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Міністерство оборони США створило інтернет-сайт, на якому можна відстежувати американську зброю та обладнання, передані Україні: Ukraine Oversigh. Про це повідомило видання The Hill.

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За даними видання, сайт надає інформацію щодо роботи 20 американських агентств із нагляду, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною. Вони стежать за тим, аби надану допомогу використовували за призначенням.

Зокрема, на сторінці розміщені дані, куди можна звернутися й розповісти про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Сторінка була запущена у координації з Офісом генерального інспектора Держдепартаменту та Агентством із міжнародного розвитку.

Заступник генінспектора Пентагону Роберт Сторч зазначив, що сайт є зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про американські зусилля в рамках наглядової спільноти "з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні".

Сьогодні Палата представників Конгресу США повернулася до роботи. Американські законодавці закликають спікера Майка Джонсона винести питання допомоги Україні на голосування цього тижня, інакше це питання можуть розглянути тільки після 9 квітня.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

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