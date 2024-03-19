Пентагон запустил веб-сайт по отслеживанию военной помощи для Украины

Страница была запущена в координации с Офисом генерального инспектора Госдепартамента и Агентством по международному развитию

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Пентагоне с министром обороны Рустемом Умеровым, декабрь 2023 года. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Министерство обороны США создало интернет-сайт, на котором можно отслеживать американское оружие и оборудование, переданные Украине: Ukraine Oversigh. Об этом сообщило издание The Hill.

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По данным издания, сайт предоставляет информацию о работе 20 американских агентств по надзору, известных как Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной. Они следят за тем, чтобы оказанную помощь использовали по назначению.

В частности, на странице размещены данные, куда можно обратиться и рассказать о любых обвинениях в мошенничестве, растрате или нецелевом использовании помощи Украине.

Страница была запущена в координации с Офисом генерального инспектора Госдепартамента и Агентством по международному развитию.

Заместитель генинспектора Пентагона Роберт Сторч отметил, что сайт является удобным универсальным ресурсом для людей, которые могут узнать больше об американских усилиях в рамках наблюдательного сообщества "по надзору за использованием средств налогоплательщиков для реагирования США на ситуацию в Украине".

Сегодня Палата представителей Конгресса США вернулась к работе. Американские законодатели призывают спикера Майка Джонсона вынести вопрос о помощи Украине на голосование на этой неделе, иначе этот вопрос могут рассмотреть только после 9 апреля.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.

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