П'ять головних новин України та світу на 19:00 10 грудня

Фото - СтратКом ЗСУ

1. Росія вдарила ракетами по Великому Бурлуку: зруйнувала гуртожиток. У ніч проти неділі Росія вдарила ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук у Харківській області (40 км від Куп'янська, 20 км від кордону). Близько третьої години ранку внаслідок обстрілу в селищі було зруйновано гуртожиток освітнього закладу. Про жертви та постраждалих інформації не було (детальніше).

2. Венесуела та Гаяна домовилися про зустріч із посередниками: вже призначили місце та дату. Регіональна спілка країн Латинської Америки зголосилася бути посередником на саміті, де обговорюватимуться територіальні претензії Венесуели до Гаяни. Лідери країн погодились зустрітись 14 грудня. На переговори також запрошено президента Бразилії, який очолює економічний блок латиноамериканських країн МЕРКОСУР (детальніше).

3. Єменські бойовики оголосили морську блокаду Ізраїлю. Країна відповіла: Діятимемо. Воєнізоване угруповання хуситів, яке контролює західну частину та столицю Ємену, оголосило морську блокаду Ізраїлю. Хусити заявили, що блокуватимуть проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів із будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. Радник національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі сказав, що його країна готова вдатися до сили, якщо хусити виконають свою загрозу (детальніше).

4. Гутерреш: Рада безпеки ООН "паралізована". Генсек ООН заявив, що Рада Безпеки виявилася "паралізованою геостратегічними розбіжностями" і що довіра до Ради ООН "серйозно підірвана затримкою з відповіддю на війну" Ізраїлю в секторі Гази. Заява була зроблена після того, як США заблокували резолюцію Радбезу із закликом до Ізраїлю негайно припинити бойові дії в Газі, оскільки в ній не було засудження терористів ХАМАС (детальніше).

5. Daily Mail: Серед торі назріває бунт проти Сунака, хочуть повернути Джонсона. Преса стверджує, що у Консервативній партії Великої Британії "назріває бунт" проти прем'єр-міністра Ріші Сунака, становище якого похитнулося через внутрішньопартійні розбіжності. Низка консерваторів вважають повернення колишнього лідера Бориса Джонсона єдиним способом врятувати партію від розгрому на виборах (детальніше).

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