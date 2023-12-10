Гутерреш: Рада безпеки ООН "паралізована"

Генсек ООН заявив, що Рада Безпеки виявилася "паралізованою геостратегічними розбіжностями". Після вторгнення РФ в Україну він такого не говорив

Антоніу Гутерреш (Фото - EPA)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Рада Безпеки виявилася "паралізованою геостратегічними розбіжностями". Про це він сказав на форумі у Дохі, передає ВВС.

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Гутерреш вважає, що авторитет і довіра до Радбезу ООН "виявилися серйозно підірвані затримкою з відповіддю на війну". "Але я можу пообіцяти, що не здамся", – сказав генсек ООН. Він також повторив заклик до гуманітарного припинення вогню у Газі.

Раніше США заблокували резолюцію Ради безпеки ООН із закликом до Ізраїлю негайно припинити бойові дії в Газі, оскільки в ній не було засудження ХАМАС за терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня.

Резолюція була винесена на голосування Ради безпеки після того, як Гутерреш застосував 99 статтю Статуту ООН, яка рідко використовується і дає йому право привернути увагу до "будь-якого питання, яке може загрожувати підтримці міжнародного миру та безпеки".

У МЗС Ізраїлю у зв'язку з цим наголосили, що Гутерреш не застосовував цю статтю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну навіть після того, як резолюцію Радбезу ООН було заблоковано країною-агресором.

Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан подякував США за блокування резолюції і заявив, що "припинення вогню можливе лише за умови повернення всіх заручників та знищення ХАМАС".

24 листопада набуло чинності припинення вогню в секторі Газа, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день.

Вранці 1 грудня військові дії було відновлено, попри те, що було узгоджено продовження режиму припинення вогню. ХАМАС та Ізраїль звинуватили один одного у порушенні угоди. Як заявили військові Ізраїлю, ХАМАС і раніше систематично порушував режим припинення вогню.

7 жовтня 2023 року при вторгненні терористів ХАМАС із сектору Газа до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, у тому числі немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Газа, а потім і масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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