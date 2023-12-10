Гутерреш: Совет безопасности ООН "парализован"

Генсек ООН заявил, что Совет Безопасности оказался "парализован геостратегическими разногласиями". После вторжения РФ в Украину он такого не говорил

Антониу Гутерреш (Фото - EPA)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совет Безопасности оказался "парализован геостратегическими разногласиями". Об этом он сказал на форуме в Дохе, передает BBC.

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Гутерреш считает, что авторитет и доверие к Совебзу ООН "оказались серьезно подорваны задержкой с ответом на войну". "Но я могу пообещать, что не сдамся", сказал генсек ООН. Он также повторил призыв к гуманитарному прекращению огня в Газе.

Ранее США заблокировали резолюцию Совбеза ООН с призывом к Израилю немедленно прекратить боевые действия в Газе, так как в ней не было осуждения ХАМАС за террористическое нападение на Израиль 7 октября.

Резолюция была вынесена на голосование Совбеза после того, как Гутерреш применил редко используемую 99 статью Устава ООН, которая дает ему право привлечь внимание к "любому вопросу, который может угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

В МИД Израиля в связи с этим подчеркнули, что Гутерреш не применял эту статью после начала полномасштабного вторжения России в Украину даже после того, как резолюция Совбеза ООН была заблокирована страной-агрессором.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан поблагодарил США за блокирование резолюции и заявил, что "прекращение огня возможно только при условии возвращения всех заложников и уничтожения ХАМАС".

24 ноября вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день.

Утром 1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении соглашения. Как заявили военные Израиля, ХАМАС и до этого систематически нарушал режим прекращения огня.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем и масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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